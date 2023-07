Los colombianos que irán al Mundial de Ciclismo, ¿Por qué no está Nairo?

Todo parece indicar que ni en Europa ni en Colombia dan valor a la carrera de Nairo Quintana. Hace un año que el ciclista nacional transita uno de los momentos más complejos de su carrera, pues fue precisamente durante el Tour de Francia 2022 que empezó un calvario del cual no ha podido salir, con demandas, rumores de retiro y, actualmente, sin equipo del cual haga parte.

Aunque tras el sonado señalamiento por supuestamente usar Tramadol en la ronda gala de 2022, Quintana se defendió, buscó dejar su nombre en limpio y, además, no parece existir credibilidad de lo sucedido, haciéndolo ver ahora en un panorama desolador. Si bien no mantiene equipo, ha estado activo en sus entrenamientos en solitario, logrando demostrar que en el momento que un equipo lo requiera puede correr sin problemas al más alto nivel.

"Estoy muy bien, en mi vida en general, afortunadamente desde hace años he venido con la familia haciendo otras cosas paralelas al ciclismo. Este año he tenido la oportunidad de trabajar en ello y en la parte deportiva me sigo preparando, con una condición física increíble, no digo de las mejores. De paso aprovecho para enseñar a todos los jóvenes de Boyacá, que serán los futuros campeones", dijo hace poco a ESPN.