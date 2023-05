Nairo Quintana firmó nuevo contrato y lo anunció en sus redes

El 2023 no ha sido un año fácil para el ciclista colombiano Nairo Quintana. El pedalista boyacence no tiene equipo todavía para la temporada que está en marcha y desde Europa se asegura que está vetado por las escuadras de élite.

Las esperanzas de Nairo

Precisamente esta semana el corredor envió un mensaje positivo a sus seguidores, a los que dejó con la ilusión de verlo competir de nuevo contra los mejores ciclistas del mundo.

En medio de la incertidumbre por su futuro, son muchas las voces que le han sugerido que abandone el ciclismo profesional, que se retire dejando su gran legado, en el que se cuentan carrera importantes como sus triunfos en el Giro de Italia, la Vuelta a España y tres podios en el Tour de Francia.

Pero Nairo tiene otra idea y prefiere seguir luchando por volver. Anuncian que Lionel Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada

“A lo largo de mi carrera he ganado muchos premios, he sufrido muchísimo y siempre he dicho que el premio mayor que he conseguido es el apoyo de mi gente. En este momento difícil, donde hemos pasado momentos malos, está ese soporte que durante años les he devuelto a ellos”.

“Agradezco a toda mi afición. A todos los colombianos que me han dado su cariño y su amor, muchas gracias. Nairo tiene ganas, Nairo está bien, esperemos que haya Nairo para rato”, dijo Quintana en un documental que fue estrenado esta semana en Teleantioquia.

Nairo Quintana está apartado del ciclismo profesional luego de que recibiera una sanción de la UCI por dar positivo a tramadol, razón del anunciado veto que, dicen, le han dado los equipos europeos.