“Siento una felicidad que no puedo describir: Egan Bernal

Toda Colombia amaneció ayer expectante, como nunca, y qué decir del mismo protagonista.

Del muchacho flaco, de un metro con 75 centímetros de estatura, y una sonrisa abierta, que esgrime una sencillez sin límites.

Sí, ese, el colombiano Egan Bernal, de 22 años, portando el jersey amarillo, escribió su nombre como el primer sudamericano en conquistar el Tour de Francia, la máxima prueba por etapas (21) más importante del mundo.

Y mientras el domingo amanecía alegre en Colombia y toda su gente palpitaba de felicidad; en París, ya en la tarde, los Campos Elíseos, como siempre cada año, estaban untados de amarillo y le daban brillo a un atardecer dorado, que instaba a la historia a plasmar en todos los portales el nombre del ‘Niño Maravilla’, sus locuras de niño, el cúmulo de trabajo que paso para llegar a convertirse en la nueva rutilante estrella del ciclismo mundial.

Faltaban 128 kilómetros, de la etapa 21, la última fracción, para hacer realidad un sueño, ese sueño amarillo que no pudo hacer realidad Nairo ni Rigo, pero que un pelao de 22 años, con un talento único, un corredorazo, completo, sí pudo concretar lo que parecía ficción.

Devorados los 128 kilómetros y con Egan Bernal, rodeado por sus compañeros del Ineos, entonces sí se gritó a todo pulmón: campeón, Egan campeón, ganamos el Tour de Francia.

El Tour de Francia en su edición 106 corona a un campeón de una edad inusualmente joven.

El ‘Niño Maravilla’ llora emocionado en el podio y también llora toda Colombia. Este momento arruga el corazón, se nos eriza la piel. El himno nacional sonando erguido en el podio, orgulloso de su héroe. De su majestuoso héroe, que también se hizo de la nada, como casi todos los deportistas de Colombia, que nos dan ejemplo, que ahora todos admiran, pero que cuando están comenzando nadie los ayuda.

“Yo siento una felicidad que no se puede describir. Es nuestro primer Tour de Francia. Se han disputado muchas ediciones, muchos colombianos lo han intentado, han ganado muchas cosas, muchas carreras, pero el Tour no llegaba. Creo que Colombia lo merecía”, señaló el nuevo ídolo del deporte nacional.

Y fue más allá, con otra frase, que le salió de muy adentro: “No puedo creerlo. Simplemente es increíble. Lo siento así. No tengo palabras. Sigo sin entender lo que me está pasando. Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour”.

Egan probó ser el más fuerte en la ronda gala, el más completo en la escalada, bajando y en la crono, de los 176 pedalistas que tomaron la salida el 6 de julio en Bruselas (Bélgica) en un tortuoso recorrido de 3.366 kilómetros y que develo -entre figuras como Geraint Thomas, Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Steven Kruijswijk, Simon Yates, entre otros-, a una nueva superestrella del ciclismo.

“Todavía no he asimilado que he ganado el Tour”, insiste. “Pero ahora quiero disfrutarlo con mi familia”.

Egan, quien también habla francés, agradeció a Francia por organizar la carrera más hermosa del mundo, “la más bella de mi vida”, dijo. El ‘Niño Maravilla’ escribió su primera historia del Tour en las alturas, en esas cimas francesas parecidas a su Zipaquirá del alma, allá donde aprendió a pedalear, a soñar y a verse en esos sueños, vestido de amarillo.

Un sueño hecho realidad, Gracias, campeón.

Reacciones

‘Cochise’ Rodríguez, exciclista: “Egan tiene fortaleza mental, capacidad, dinamismo y liderazgo. Nos ha dado el título que necesitábamos. Felicitaciones, campeón”.

Jairo Chávez, periodista de RCN: “Era el líder del Ineos para el Giro, pero una caída lo eliminó y Dios le envió el Tour de Francia. Se lo merece, es un ciclista completo, lleno de talento”.

Rodrigo Vásquez Valencia, narrador de RCN: “Déjenme llorar, este es un momento grandioso, el más sublime del ciclismo colombiano. Este es el fruto de un trabajo, gracias Egan”.

Georgina ‘Goga’ Sandoval, periodista de Caracol televisión: “Egan es un corredor excepcional. La clave estuvo en que supo evitar caídas y exhibió su talento en la subida cuando la carretera se empinaba”.

Fabio Parra, exciclista, primer colombiano que hizo podio en el Tour (1988): “Estamos Felices con este triunfo, que estábamos esperando hace tiempo. Egan se formó en Europa, tiene un talento innato”.

Carlos Mario Jaramillo, exciclista y entrenador: “Ser ciclista de montaña le favoreció mucho. El dominio y la capacidad de la bicicleta le favoreció. Egan es un ciclista completo”.