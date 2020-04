Sin Ineos, Tour sería como el mundial de fútbol sin Alemania

Jonathan Vaughters, mánager del equipo estadounidense Education First, en el que militan los colombianos Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez, comentó que antes del inicio del certamen esperan “medidas de atenuación”.

“Sé que no seguiría la tradición, pero me parece una buena opción porque eso reduce los riesgos. No quiero que esa opción sea descartada. Si yo fuera uno de ellos (los organizadores), consideraría eso como una opción seria”.