Sivakov: “Egan Bernal pasó apuros, pero queda mucho para el Tour”

“Fue bueno recuperar la forma y volver a mi nivel. Ayer cometí un pequeño error y estaba un poco vacío. Egan ha tenido un día un poco difícil al final, pero no hay problema. Sigue en la pelea y ha cumplido dos etapas difíciles”.

“Egan me dijo que no se sentía muy bien hoy. Así que me quedé con él e intenté llevarlo hasta el final. Cuando comenzó el sprint seguí adelante y tal vez con 100 metros para el final vi que había cedido”.

Según explicó el ganador del Tour de los Alpes y Vuelta a Polonia 2019, no hay razones para preocuparse por el estado de forma de Bernal, ahora séptimo a 31 segundos de Roglic.

“Hemos hecho buenos entrenamientos y ahora necesitas mejorar la forma en estas carreras. Todavía queda un largo camino para el Tour, especialmente hasta la tercera semana. Tenemos tiempo, no necesitamos estresarnos ni preocuparnos “.