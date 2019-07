Egan Bernal dice que todavía no es el jefe de filas del Ineos

Por segundo día consecutivo en la alta montaña el colombiano Egan Bernal fue este domingo el mejor del equipo Ineos, por delante del británico Geraint Thomas, pero aseguró que el ganador de la última edición sigue siendo el jefe de filas.

“Lo importante sigue siendo el maillot amarillo y si en algún momento tengo que trabajar para Thomas lo haría aunque perdiera el maillot blanco” de mejor joven, dijo el ciclista del Ineos, quinto de la etapa y de la general, donde está a 2.02 del líder, el francés Julien Alaphilippe.

Bernal describió al británico como “una persona muy honesta y tranquila”, aseguró que sigue siendo el líder del equipo y que con todo lo que queda por delante lucharán porque acabe de amarillo en París.

Thomas, que hoy se dejó casi un minuto con respecto al francés Thibaut Pinot, es segundo a 1.35 de Alaphilippe.

Bernal aseguró que el británico le dio libertad en el puerto definitivo de la jornada porque no tenía buenas sensaciones.

“Me dijo que hiciera mi propia carrera, que no tenía las mejores piernas y que iba a tratar de hacer una contrarreloj hasta arriba, sin hacer cambios de ritmo”, comentó.

“Yo me fui adelante con Pinot y los otros favoritos. Croe que los frené un poco, me pedían relevos pero yo les decía que no podía porque mi líder estaba detrás y eso les frenaba un poco”, señaló.

El colombiano reconoció que puede luchar por el maillot blanco de mejor joven, que ostenta con una amplia renta y que todo apunta que se endosará “si no hay una crisis como la que han sufrido otros”.

Pero Bernal no piensa en otras metas superiores: “Tengo 22 años y estar con los mejores es un sueño. Hay que ser un poco realistas, tenemos muchos corredores que pueden ganar el Tour de Francia, la carrera más importante del año. Es como ganar el Mundial de fútbol. Hay que soñar y estar con los pies en la tierra”, indicó.