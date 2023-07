Egan Bernal y su regreso a los Campos Elíseos

“El equipo me dio la confianza y la libertad de hacer la carrera hasta donde pudiera, sabíamos que en algún momento iba a reventar, pero me permitieron estar ahí en la general. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba para la general he estado al servicio de Carlitos, es bonito estar aportando al equipo”, asegura.

Desgraciadamente, sus promesas y deseos de ayudar al joven ciclista a acabar sobre el podio de París chocaron con la imposibilidad de seguir el ritmo de los más fuertes de uno de los Tour más rápidos de la historia.

Bernal acabará en el puesto 36 a más de 2 horas del ganador, pero con la sensación de que ha conquistado una batalla en las carreteras francesas.

El colombiano llegó a Bilbao como uno de los tres únicos componentes del pelotón que conocía el primer escalón del podio de París, junto a Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar, y con la promesa de buscar el nivel que le convirtió en el mejor ciclista del mundo y al que se le abría un futuro brillante en el pelotón, truncado por la mala suerte.

Ahora, sus declaraciones están algo más matizadas: “Ahora no me pregunto si algún día podré o no volver a ganar el Tour. Todo eso queda en un segundo plano cuando te das cuenta de que solo la vida tiene importancia”.

“El Tour, la carrera más dura del mundo y este uno de los más duros de la historia. El hecho de estar aquí y poder aportar algo al equipo para mi es suficiente”, agrega.

Bernal ha vuelto a ver en sus propias carnes la dureza del deporte que le dio todo. En dos ocasiones, la tensión del Tour, única en todas las carreras del mundo, ha acabado con llevarle a tierra y mientras sus huesos doloridos sangraban, en su mente regresaban las imágenes de aquella jornada de enero.

“Visto lo que me pasó, cada caída es dolorosa y me hace temer lo peor”, reconoce.