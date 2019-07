“¡Mierda, creo que gané el Tour de Francia!”, Egan Bernal

Egan Bernal cruzó la meta en el puerto de categoría especial Val Thoren y todavía no se creía la hazaña que acababa de conseguir. Solo cuando su compañero y actual campeón del Tour de Francia, Geraint Thomas, se devuelve para felicitarlo asimila lo que acaba de pasar.

“En ese momento, cuando me voltea a mirar, me sonríe y me da la mano, dije ¡mierda, creo que gané el Tour de Francia!, reveló un Egan Bernal emocionado en sus primeros contactos con la prensa.

Egan se convirtió este sábado en el campeón virtual de la carrera gala y mañana domingo será el primer colombiano y latinoamericano que se monte a lo más alto del podio.

Todavía con mucho por asimilar, el corredor de Zipaquirá agradeció el apoyo y sostuvo que poco a poco irá entendiendo lo que hizo.

“Gracias por la confianza, por los mensajes, por el apoyo. Me siento muy orgulloso, de ser colombiano, de ser el primer colombiano en llevar esta camiseta a Colombia, queda una etapa, pero creo que está casi hecho y a disfrutarlo ahora”.

“Creo que hasta el momento no me lo creo, cuando llegue al hotel, esté más tranquilo y vea qué es lo que he hecho, en ese momento va a ser muy especial. Estoy muy contento y ahora a disfrutar”, apuntó.

A Egan Bernal todavía le queda correr la etapa 21, que suele ser un paseo para el campeón, por los Campos Elíseos de París.