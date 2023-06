Oficial: Egan Bernal y Dani Martínez correrán el Tour de Francia 2023

Por su parte, Egan Bernal, ganador del Tour 2019, se mostró emocionado por su regreso a la “Grande Boucle”.

“Volver al Tour siempre ha sido un objetivo importante para mí. Estoy muy emocionado de poder volver a vivir cada kilómetro de esta carrera. Ser parte del equipo del Tour de este año me asegura que estoy en camino de volver a mi mejor nivel”, señaló el corredor de Cundinamarca.

"Una ocasión", dijo Bernal, "para mostrar mi gratitud y compromiso con el equipo que me apoyó continuamente en todo momento, para agradecer a cada persona que me ha ayudado, desde las enfermeras que me cuidaron en el hospital, los médicos, mis amigos, familia y compañeros del Ineos".