Richard Carapaz: “Estamos en la pelea”

El ecuatoriano Richard Carapaz reconoció que su contrarreloj en la quinta etapa del Tour de Francia no fue buena, pero se mostró convencido de que sigue “en la pelea” porque queda mucho camino por delante.

Carapaz aseguró que se esperaban que el esloveno hiciera una gran jornada: “No ha sido una sorpresa lo que ha hecho, pero la carrera sigue abierta. Nosotros tenemos un equipo fuerte y eso cuenta mucho en los días que quedan”.

El ecuatoriano aseguró que en las próximas jornadas habrá que “actuar con inteligencia” porque “no siempre al ataque se gana”.

“Sabíamos que no era una contrarreloj que iba a nuestro favor, hemos hecho lo que hemos podido, pero no estoy muy contento con el tiempo que he hecho”, agregó.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.