Video: Influencer denuncia que Nairo Quintana intentó agredirlo

El hombre relató en el video que se encontró con tres ciclistas profesionales en un restaurante de Andorra, entre los que se encontraban Nairo Quintana y Víctor de la Parte. "Me parece que los habían acusado de algo de dopping, les metí alguna historia, solo estaba haciendo algo de humor, se ve que no les gustó. Total empezaron a amenazarme y me intentaron pegar", relató el influenciador.

Además, añadió a su historia que el cocinero del lugar tuvo que intervenir y que cuenta con varios testigos, pues más personas se encontraba en el momento del hecho.

“Me voy a la policía denuncio esto y hace poco me notificaron que se archiva el caso”, comentó el hombre aún indignado por la decisión tomada por la justicia de su país.

“A mí me vienen a insultar y a agredir un grupo de ciclistas y no pasa nada, y esto se ha tapado. Yo no he hablado de esto hasta ahora porque confiaba en la justicia”, puntualizó.

Cabe señalar que 'Ferrariman', como se hace llamar, sube contenido 'anti-ciclista' constantemente a sus redes, pues incluso en sus videos ha intentado tirarle el carro a deportistas que se encuentra en carretera.

“A mí esta gente no me gusta, no me gusta este tipo de gente en mi país (Andorra). Con los ciclistas tengo algo, no con todos, pero estas grupetas, estos profesionales que van de pro. No me gusta esta gente y lo denuncio porque nuestros políticos les han regalado nuestra nacionalidad”, dijo Xavi Caballol.

En el momento no se ha conocido pronunciamiento de los deportistas ni de las autoridades frente a las declaraciones.