¿Esperar tras caída o no esperar? Se revive el debate en la Vuelta

Una polémica casi tan vieja como el ciclismo. ¿Cuando hay una caída y en ella se ve implicado el líder, hay que esperarle? O, como es un lance de carrera, ¿cada uno puede hacer lo que considere, sin cortapisas? E, incluso, ¿si uno tiene un plan previo, debe mantenerlo haya pasado lo que haya pasado?

Un debate ético se ha suscitado este viernes en La Vuelta 2019. Lo que puede hacer, lo que se debe hacer. La UCI esta jornada, tras una caída en la que se vieron implicados el líder Primoz Roglic y el cuarto clasificado, Miguel Ángel López, tomó partido: “En caso de caída, no hay pelea deportiva”.

Una decisión aplaudida por López. “Si es así, está bien”, dijo antes de cargar, ¡y de qué manera!, contra el Movistar, al que llamó “tonto”, y sus corredores, a los que tildó de “estúpidos”.

“Siempre son los mismos estúpidos los que siempre se aprovechan de estas cosas. No es la primera vez, ya lo han hecho más veces. Es su manera de actuar siempre”, dijo, indignado.

Y no se quedó ahí, sino que apuntó a Alejandro Valverde, líder del equipo español y segundo clasificado por delante de su compañero Nairo Quintana. “Vaya equipo tonto que tiene el campeón del mundo, vaya campeón del mundo que tenemos”, añadió López.

Un corredor español, Luis León Sánchez, coincidía en el fondo, aunque no en las formas, con su líder. “Fue a la salida de un pueblo, en una curva mojada que seguramente tendría algo de aceite, cuando empezaron a caer todos como fichas de dominó. Había mucha gente, gente bastante jodida, con el médico pidiendo una UVI Móvil ... y un equipo arrancando por delante”, relató, molesto.

“Me dijeron que fueron órdenes de la emisora (de los responsables del equipo, por el ‘pinganillo’)”, comentó sobre lo que le dijeron sus conocidos ‘telefónicos’.

Al otro lado del debate, el indignado era el director del Movistar, José Luis Arrita, que acusó a la UCI de decidir “quién gana las carreras” permitiendo a los implicados en la caída enlazar con el pelotón tras moto. “Si la UCI decide quién gana las carreras, perfecto, pero yo no lo comparto”, añadió, en declaraciones a Televisión Española.

Arrieta se quejaba de tener que mandar “parar a los corredores” cuando “tenía previsto atacar” un poco más tarde en “una zona abierta” después de “una bajada” y de “cruzar un puente” para aprovechar la influencia del viento.

Y se acordó de que en el Tour de Francia “nadie se paró a esperar a Valverde cuando se cayó”.

Más medido, Josean Fernández Matxín, director del UAE Emirates y por tanto del joven Tadej Pogacar, que iba junto a los Movistar, vio “bastante rara” la decisión de la UCI. “Situaciones como las de hoy nos pasan a todos, para bien o para mal, son circunstancias normales de la carrera”, consideró.

En medio de las dos posturas, los que no llegaron a ver la dimensión de lo ocurrido o no quieren pronunciarse.

Uno de ellos, un Movistar, Imanol Erviti, también implicado en la caída. “No me he enterado de lo que ha pasado porque también me he caído. Lo que he intentado es ver cómo estaba la bici porque la bici estaba rota y además la zapatilla cortada”, comentó.

Para Erviti, de todos modos, “más que tirar”, lo que hizo su equipo fue aprovechar que “era la zona de los abanicos”.

Otro que asegura no saber “lo que ha ocurrido” fue el líder Primoz Roglic, quien prefiere “esperar a ver las imágenes” para opinar.

Roglic, como después de cada etapa, prefiere pensar solo en que le queda un día menos para llegar líder a Madrid. Los debates éticos o no le preocupan o no quiere entrar en ellos. Y más portando la Roja. La que interesa a todos y la razón por la que se abren debates así.