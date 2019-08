Nairo Quintana, a dar un paso al frente en la Vuelta a España

¿Es esta la oportunidad para que Nairo Quintana salga por la puerta grande del Movistar? La respuesta es sí.

La Vuelta España se inicia hoy con la ausencia de varios de los grandes y eso puede resultar beneficioso para un Nairo que tiene condiciones y arrestos para seguir dándole alegrías a Colombia.

Simon Yates, ganador el año pasado de la Vuelta, no estará. Ineos, el poderoso equipo conocido anteriormente como Sky, no tendrá en acción al colombiano Egan Bernal, el flamante campeón del Tour de Francia y tampoco a Geraint Thomas. Tampoco está Chris Froome, el dos veces campeón de la Vuelta, que aún no ha podido recuperarse de una lesión.

El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del último Giro, también estará ausente. Julian Alaphilippe, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali y Mikel Landa brillarán por su ausencia.

Ante la falta de competidores de peso y las excelentes condiciones que a través del tiempo ha mostrado Quintana, el colombiano podría asomarse con fuerza en la carrera de 21 días que arranca con una contrarreloj por equipos en Torrevieja, en la costa sureste.

Quintana, que se separará de Movistar el próximo año, ya fue campeón de la Vuelta en 2016. "Me siento bien y me gustaría cerrar una era de la mejor manera posible", dijo Quintana.

Con Quintana a la cabeza, la carrera tiene un grupo de colombianos que deben ser considerados contendientes.

“Sería un gran orgullo ganar la Vuelta y tener una fiesta latinoamericana", agregó.

A Quintana le tocará pelear ante otros colombianos fuertes como Miguel Ángel López (Astana), Rigoberto Urán (EF Education First) y Esteban Chaves (Michelton-Scott).

Pero Primoz Roglic (Jumbo-Visma), según el mismo Quintana, es el gran llamado a vencer.

El campeón mundial Alejandro Valverde será el colíder de Movistar y no puede ser descartado, pero Quintana dará todo para brillar en este certamen que se decidirá en las montañas del norte.

Nairo quiere dar un paso al frente y Colombia está a la expectativa.