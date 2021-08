‘Supermán’ López asegura que no vio la caída de Valverde

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) ha asegurado que no ha visto la caída de su compañero Alejandro Valverde y que por eso ha atacado al poco de producirse.

“No he visto cómo ha sido la caída porque justo íbamos un poco por detrás, después de que Rojas y él hubiesen arrancado, como habíamos planeado. Yo venía en un segundo grupo con Enric y cuando hemos pasado por la zona de la caída no había nadie en el piso. Solo me he enterado más tarde y me dio mucha pena”, dijo tras la etapa.

El de Pesca se ha mostrado “triste” por el abandono en la etapa de hoy de Vuelta 2021 de Alejandro Valverde, un “corredorazo”, sin el cual cree que “pierde mucho” su equipo.