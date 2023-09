Clásico RCN 2023: Récord de participantes

La organización del Clásico RCN Banco Agrario de Colombia “Crecer juntos es posible” confirmó la nómina de ciclistas que estarán en el “Duelo de Titanes” a partir del próximo 23 de septiembre.

Será un total de 202 ciclistas, todo un récord para la competencia, y 21 equipos los que quedaron oficialmente preinscritos para la carrera, de acuerdo a lo manifestado por William Galvis, secretario general del Clásico RCN Banco Agrario de Colombia.

“Será, sin duda, un gran reto para cada uno de los participantes. Esta versión tiene un recorrido muy exigente de principio a fin. Veremos a los mejores ruteros de nuestro país y eso ya hace que sea una competencia de alto nivel” dijo Galvis sobre los 202 corredores que se enfrentarán por obtener la gloria en la carrera de más historia en América. Lea aquí: Francisco Mosquera, figura de Colombia en el Mundial de Pesas

Los 21 equipos pondrán en la línea de partida en Cúcuta, el 23 de septiembre, lo mejor de sus plantillas. El Team Medellín – EPM estará encabezado por Aldemar Reyes, campeón del Clásico RCN 2022, complementado por figuras como: Fabio Duarte y Óscar Sevilla, quienes son capaces de asumir en cualquier momento el comando del equipo y pelear por el título si es necesario. El Team Medellín también inscribió al boyacense Miguel Ángel López, quien está suspendido por la UCI por una posible infracción de las normas antidopaje.

El GW Shimano – Sidermec tendrá en Édgar Andrés Pinzón, sub campeón de la carrera el año pasado, su gran carta, y para el propio ciclista la oportunidad de demostrar que ya no es promesa sino una realidad en el universo del ciclismo nacional y por qué no pensar en el viejo continente. German Darío Gómez, Adrián Bustamante y Diego Pescador complementan una nómina que luchará por los puestos de honor.

El Team Sistecredito pondrá sus esperanzas en Wilson Peña para disputar la clasificación general y un puñado de ciclistas guerreros en busca de etapas y clasificaciones en otras modalidades como David Gómez, Julián Cardona y Julián Molano.