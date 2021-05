Clubes exigen entrega de implementos deportivos para subsistir en pandemia

Después de cinco meses de espera varios clubes de Cartagena decidieron hacer público su descontento, pues tras haber ganado la convocatoria, realizada por el Ider en 2020, a la fecha aún no reciben los 7 millones de pesos en implementos deportivos a los que se hicieron merecedores.

Los implementos deportivos debieron ser entregados en diciembre del año anterior a 55 clubes de diferentes disciplinas deportivas, pero la Procuraduría hizo algunas observaciones al Ider sobre la forma como se estaba realizando este proceso.

Se trata de 445 millones de pesos que el Ider entregará a los clubes en implementación deportiva.

Henry Calderón, dirigente de la Escuela de Fútbol Talentos Cartageneros.

“Los clubes de Cartagena nos sentimos desamparados por parte del Distrito, pues en toda la pandemia no hemos recibido ninguna ayuda. No es posible que el Ider desde antes del 31 de diciembre de 2020 haya tenido que entregar una implementación y, sin embargo, por problemas internos de ellos, de los cuales los clubes no tienen ninguna culpa, a la fecha no hayan entregado nada. Estamos golpeados”. Calderón precisó que “en enero, el Ider se comprometió que a más tardar en marzo, entregarían la implementación. Ya estamos en el mes de mayo, todos los clubes nos encontramos en crisis”.

Hernando Valdés, presidente de la Liga de Balonmano de Bolívar.

“Además de los clubes, las ligas también participamos y hubo algunas que ganaron su derecho a la implementación. Nos tienen en la propia hamaca. El Ider hizo una convocatoria con los deportistas y le ha cumplido y eso nos alegra mucho, pero a nosotros (ligas y clubes), no nos cumplen, tenemos un sinsabor y estamos en medio de la incertidumbre”.

Alexander Romero, representante del club Inter Cartagena en futsala.

“Hay mucha preocupación de parte de nosotros, ya cumplimos con todos los requisitos, resultamos beneficiados, estamos contando con esos implementos desde diciembre del año anterior y nada. Los clubes estamos necesitados, sufrimos mucho por la falta de implementos deportivos. Es una falta de respeto lo que está sucediendo”.

Responde el Ider

Sobre esta situación, el Ider respondió, a través de un comunicado de prensa, lo siguiente.

“Al no poderse cumplir la adjudicación de los contratos para obtener la implementación deportiva y no entregarse esta a los clubes beneficiados, los dineros asignados pasaron a ser vigencia expirada, y su reincorporación al presupuesto actual debe ser aprobada por el Concejo Distrital, que aún tiene el proyecto correspondiente en estudio”.

Precisó que: “en lo que nos concierne, estamos avanzando en los trámites para la revocatoria de los procesos contractuales mencionados, conforme a lo que dispone la Ley, para que una vez se cuente con los recursos de incorporación, se pueda abrir el proceso licitatorio, atendiendo las recomendaciones de la Procuraduría, y obtener los implementos destinados a los deportistas afiliados a los organismos beneficiados. Estos tienen derechos adquiridos, como ganadores de la convocatoria 2020, y son los únicos destinatarios de los recursos, una vez contemos con las posibilidades de entregarlos”.

El Ider recalcó que: “no tenemos alternativas diferentes a seguir con el cumplimiento del trámite legal”.

El instituto anunció que próximamente se dará apertura a la convocatoria 2021, en la que se asignarán recursos disponibles para brindar apoyo a organismos deportivos, independientemente del trámite anterior.