El Consejo Mundial de Boxeo -CMB-, que preside el mexicano Mauricio Sulaimán, le tiró un auxilio a 15 exboxeadores colombianos, que por el problema de la pandemia del COVID-19 viven momentos difíciles.

El auxilio que llegó directamente desde México, sede del organismo internacional, fue diligenciado por Alberto Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo y el abogado Rafael Meza, quien es el representante del organismo boxístico en Colombia.

El confinamiento le ha cambiado la vida al mundo y hoy estos boxeadores, que le dieron gloria al país, viven momentos críticos.

Los beneficiados son los excampeones mundiales Mauricio Pastrana, Jesús 'Cuchilla' Geles, Diego Castillo, Víctor Benavides Llerena, Rafael Zúñiga, Manuel Salas, Felipe Orozco, Arcelio Díaz, Aníbal Miranda, Edinson Miranda, Likar Ramos, Fidel Monterrosa, Julio Coronel, Juanito Herrera y José García.

Alberto Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, dijo a El Universal que “esto lo gestionamos ante el Consejo Mundial de Boxeo por la difícil situación que viven nuestros exboxeadores, que le dieron tanta gloria al país. La entidad lo aprobó inmediatamente. Contamos con el apoyo de Julio Torres, gerente de la Federación y de Rafael Meza, representante del CMB en Colombia”.

Precisó que: “Estamos gestionando más apoyo con otras entidades, como AMB, la FIB y OMB, porque la situación cada vez empeora”.

Recordemos que Pastrana fue uno de los peleadores colombianos que más veces conquistó el título mundial. Se dio el lujo de hacerse a los fajines orbitales en las categorías minimosca, mosca, supermosca y gallo.

“Este auxilio económico fue una gran ayuda, la verdad mi hermano, la situación está difícil por esta pandemia, ya que uno no puede salir de la casa. Y me sirvió bastante. Por ahí hice una petición a la Alcaldía y a la Gobernación para ver si me ayudan con un ‘trabajito’, como entrenador o de lo que sea”, dijo Geles, quien fue campeón mundial minimosca de la OMB.