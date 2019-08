Colombia, con dos oros en boxeo y uno en ciclismo

La historia del boxeo femenino colombiano tendrá por siempre escrito en letras doradas el nombre de Ingrit Lorena Valencia. Es la primera de todos los tiempos en clasificar y ganar un medalla de Juegos Olímpicos con el bronce de Río-2019 y ahora es la primera en ganar el oro de unos Juegos Panamericanos.

La caucana del registro del Tolima se impuso anoche en la final de la división de los 51 kilogramos sobre la estadounidense Virginia Fuchs y se coronó campeona de los Juegos Panamericanos de Lima, para confirmar que es la primera deportista del país en seguir con ciclo olímpico dorado rumbo a Tokio-2020.

Ingrit viene de subir al primer escalón del podio en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017, así como en los Juegos Suramericanos Cochabamba-2018 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018 para ahora completar el camino con las justas peruanas.

“Quiero que siga así hasta Tokio, para eso me estoy preparando, ese es mi objetivo final, clasificar a los Juegos Olímpicos, para estar en lo más alto del podio y me estoy preparando llevo el camino dorado, esperemos que Tokio no sea la excepción”, aseguró Ingrit.

La campeona panamericana agregó: “Fue un combate muy difícil, porque Virginia es una deportista de alto nivel, pero hicimos la pelea que teníamos que hacer para que ganara la mejor y esta noche fui yo, ya son tres peleas, le he ganado dos y ella una, me siento muy agradecida con Dios por haberme traído hasta aquí”.

“Hace tres meses y días tuve una cirugía en mi mano y no pensé que me fuera a recuperar, pero con la ayuda de mis médicos, mis entrenadores, mi familia, lo hice”, explicó Ingrit.

Ingrit también entrará en la historia del boxeo colombiano porque es la tercera medalla de oro de Juegos Panamericanos para este deporte, pues la primera la ganó Likar Ramos en la cita de Santo Domingo en 2003 y la segunda fue de Eléider Álvarez en los Juegos de Río de Janeiro en 2007.

El cierre del boxeo también fue dorado, con la subcampeona mundial Jéssica Paola Caicedo, quien en la división de los 75 kilogramos se impuso sobre la estadounidense Naomi Graham, para que Colombia complete 11 medallas de oro, 10 de plata y 13 de bronce, para regresar al sexto lugar del medallero general que lidera Estados Unidos.

En la primera final de la noche, el medallista olímpico de Colombia Yuberjen Martínez se quedó con la de plata ante Óscar Collazo, de Puerto Rico.