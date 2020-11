Colombia, con mucho optimismo, espera a Uruguay en Barranquilla

Y si algo tiene claro cada uno de los jugadores es que tienen con qué vencer a los charrúas. No es exceso de confianza. No. Es saber que tienen las herramientas para salir victoriosos.

Pero escuchar hablar a cada uno de los integrantes de la selección Colombia de verdad que llena de confianza a cada uno de los hinchas. Con los pies en la tierra y sabiendo lo que pueden dar en una cancha transmiten la mejor energía para elevar el nivel de confianza no solo entre ellos sino alrededor de la Tricolor.

Las Eliminatorias Sudamericanas son consideradas como las más difíciles en el mundo. Eso no es una simple suposición sino una realidad.

Juan Guillermo Cuadrado, otro de los que siempre da un paso al frente con su grandeza en la selección, apuntó: “Uruguay es un grande, pero con el talento que tenemos podemos jugarle de igual a igual a cualquier selección. Hay calidad y experiencia para ganar”.

Y Cuadrado, la gran figura de la Juventus de Italia, fue más allá. “Mi secreto es la confianza en Dios. Trato de entrenarme bien, no me he puesto un techo, siempre quiero seguir mejorando, ponerme metas, las ganas y la pasión siempre están conmigo y eso es clave”.