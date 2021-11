Colombia está muy positiva y pensando en hacer historia ante Brasil

Hay aroma de fútbol, se viene el encuentro entre Colombia y Brasil, en el Estadio Arenas de Sao Paulo, en una decisiva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La cita es este jueves, a las 7:30 de la noche y en Colombia hay gran expectativa por lo que puedan hacer los pupilos de Reinaldo Rueda ante el invicto Brasil. Lea aquí: ¿Existen problemas entre Muriel y James en la Selección Colombia?

Vencer al gigante Brasil es la meta, hay positivismo, pero no será fácil. Los cartageneros, en medio de las fiestas de la Independencia, esperan dar el golpe y sacar un resultado histórico en estas Eliminatorias.

Falcao García no estará, por lesión. Esa es una gran baja, pero retorna Luis Fernando Muriel, de quien se espera esta vez sea efectivo con la Tricolor.

Muriel la tiene clara, sabe lo que se viene. “creo que este partido se debe afrontar con todas las armas que tenemos disponibles y hacerlo de manera inteligente. Debemos interpretar bien los momentos del juego, sabemos de la calidad técnica de Brasil y hay que tener cuidado. Lo que queremos es lograr una victoria”.

Muriel no ocultó la emoción que siente de regresar a la Tricolor, tras superar una lesión que lo mantuvo afuera las últimas tres fechas de las Eliminatorias.

“Este es un partido que motiva mucho más, tengo muchas ganas, estoy alegre de regresar a la Selección. Aquí hay jugadores con muchas calidad. Queremos hacer historia, estamos convencidos del talento que tenemos. El regreso de James nos da una posibilidad más a nosotros, tiene una gran visión, es una herramienta importante. Esperemos que sea esa pieza clave que falta para poder concretar los juegos. Tenerlo con nosotros representa para nosotros mucha alegría”.

El atacante cartagenero, Diego Valoyes, quien milita en Talleres de Argentina, aseguró que: “El paso por Argentina me ha servido para ganar mucha más experiencia, mucha más madurez en la toma de decisiones, esa es una de las cosas que he mejorado bastante. Espero poder aportar todo lo que he aprendido en la Liga Argentina. Estoy aquí para dar todo al máximo y ayudar lo que más pueda a la selección”.

Sobre dónde se siente mejor en la cancha, Valoyes apuntó que: “Por las bandas, como extremo me he desempeñado mejor. Uno de los objetivos ante Brasil es ganarle, queremos entregar lo mejor de cada uno y hay que finalizar las jugadas de la mejor manera”.

Una buena actuación de Muriel y Valoyes podría determinar la suerte ante Brasil, esperemos que así sea...

Barros Schelotto, con la confianza en Paraguay

El entrenador de la Selección paraguaya, el argentino Guillermo Barros Schelotto, enfatizó ayer que ahora no es tiempo de analizar lo ocurrido en las Eliminatorias Sudamericanas, sino que hay que poner el foco en intentar clasificar a Catar.

El seleccionador estrenará el banquillo paraguayo enfrente a Chile mañana en el estadio Defensores del Chaco. “Estamos en una instancia donde tenemos seis partidos y definir nuestro futuro al mundial. Ir para atrás no sirve de nada, hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó, nos queda esto, seamos positivos, apoyemos a los jugadores, a este grupo y tratemos de ganarle a Chile”, dijo.

Barros Schelotto señaló que no podrá darle una idea de juego al equipo por los pocos entrenamientos que tendrá pero van a prepararse para “enfrentar a cada rival” e ir por la victoria. El juego entre paraguayos y chilenos será a las 6 de la tarde.

La programación mañana la abrirá Ecuador Venezuela, a las 4 de la tarde. Perú ante Bolivia cerrarán la programación, a las 9 de la noche.

A hacerle fuerza a Argentina

Argentina, que también podría asegurar su clasificación en esta doble jornada, aguarda por la recuperación de su capitán Lio Messi, quien todavía padece por las secuelas que le dejó en la rodilla izquierda la violenta patada que le propinó el venezolano Adrián Martínez, a principios de septiembre, por las eliminatorias. El golpe le provocó un hematoma, que a su vez afectó los isquiotibiales.

La “Pulga” está en duda para visitar este viernes, a las 6 de la tarde, a Uruguay en Montevideo, un duelo que se prevé áspero por las urgencias del local de mejorar su imagen tras las goleadas que le propinaron Brasil y Argentina en octubre y que amenazaron la continuidad del veterano entrenador Óscar Tabárez.

Uruguay tiene 16 puntos y lo que menos le conviene a Colombia es una victoria. Los colombinos le apuestan a sumar ante Brasil de visitante y a que gane Argentina. Estas dos fechas serán de mucha importancia y aclararán el camino en la ruta hacia Catar de la mayoría de las sel