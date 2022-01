Comisión disciplinaria de Dimayor archiva investigación contra Unión Magdalena

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor, que por solicitud de su presidente Fernando Jaramillo pidió investigar al Club Unión Magdalena a raíz del partido con Llaneros, en el que el cuadro samario logró el ascenso, determinó que el conjunto de Santa Marta no incurrió en ninguna falta y en consecuencia ordenó archivar la diligencia.

Lo anterior significa que el máximo organismo rector disciplinario del fútbol profesional no halló un solo indicio ni pruebas que pusieran en tela de juicio el comportamiento de jugadores, cuerpo técnico y directivos en desarrollo del resultado logrado en el partido donde Unión Magdalena le ganó a Llaneros.

Dos goles en un minuto y la aparente inacción de los jugadores del equipo villavicense fue lo que llevó a analizar el juego que se dio el pasado 4 de diciembre y que permitiría el regreso del Unión Magdalena a la A, lugar que había perdido en el 2019.

El partido generó reacciones desde distintos frentes e, incluso, el presidente Iván Duque se manifestó al respecto: “Lo ocurrido en el partido de ascenso a la Primera División del Fútbol Colombiano es una vergüenza nacional. El deporte requiere transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que deslegitime la ética deportiva”.

Incluso el Pibe Valderrama se refirió al tema en un acto público en Barranquilla. “Yo no creía, porque Fortaleza con un empate pasaba. Pasé a ver el gol y cuando lo vi dije: ‘esto no puede ser posible’. Cuando veo que la pelota se le va al man y el contrario se va digo: ‘ole, esto no puede pasar’”, dijo el histórico de la Selección que, además, enfatizó: “No es que pase y no haya castigo, porque nunca vamos a sentar un precedente. Queremos que haya un castigo”.

A través de un comunicado firmado por Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se anunció el pasado 5 de diciembre que las imágenes del partido habían sido trasladadas al Comité Disciplinario del Campeonato y a la Comisión Disciplinaria de La Dimayor, “para que actúen conforme a su competencia”.

El fallo de dicha comisión fue emitido este viernes y aparece firmado por José Guillermo Ferro Torres, en su condición de Presidente, y los comisionados José Alberto Gaitán Martínez y Gerardo Antonio Espinosa Palacios y Juan Sebastián Torres Novoa en su condición de secretario.