Comisión no avala el título nacional del cartagenero ‘Mamba’ Auraad

“Yo tenía la pelea con Luis Hernán Rodríguez y era por el título nacional, pero luego me dijeron que mi rival era Diego Almanza, que Luis no pelearía. Lo que pasó fue que yo pensé que me la aceptarían por el título nacional porque eso era lo que habíamos cuadrado. El lunes, en la noche, fue que me informaron que la comisión no me avaló porque el rival no tiene el récord o mérito para pelear por ese título, pero yo estaba seguro que sí lo tenía. Ahora me toca esperar otra fecha y enfrentar a Luis para conseguir mi objetivo”, sustentó Auraad.

“No sé por qué dijo eso”

Jesús Agresott, encargado de la logística de veladas de boxeo en Sucre, habló sobre el tema. “La pelea no está avalada para el título, en especial porque el rival de Henry no cumplía con el récord requerido y me imagino que ‘Mamba’ lo sabía, porque el duelo no tuvo tampoco los rounds estipulados para títulos como ese ya que para ello son peleas de 10 o 12 asaltos y esa no los tenía, así que no es válido desde ningún punto de vista”, expresó.

Por su parte, Wilmer Estrada Ponce, promotor de boxeo, aseguró que: “Desconozco que esa pelea fuera en algún momento por título nacional, supongo que él supo eso desde el primer momento y no tengo la menor idea de por qué dijo que sí lo era. Hay que aclarar que como promotores trabajamos con transparencia y no le mentimos a la afición, en especial a la cartagenera que conoce mucho sobre este tema. ‘Mamba’ seguramente sabía todo esto”.