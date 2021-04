Con 12 oros, la gimnasia de Bolívar vuelve a sonreír

Se sienten felices: 12 oros, 6 platas y 4 bronces hacen parte de una buena cosecha. Es un premio al trabajo y sacrificio de muchos años de la gimnasia de Bolívar.

Es así como estas chicas dejaron en alto los colores de nuestro país en el Word Gymnastics Cup de Gimnasia Artística Femenina, que contó con la participación de España, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia.

Valery Gálviz Espinoza fue una de las más destacadas al ganar oro en Viga, oro en Suelo y oro en All Around.

Mirian Díaz Higuita fue oro en Viga, oro en Suelo y oro en All Around.

Gianella González Guerra, por su parte, se colgó un oro en Viga, un bronce en Suelo y un oro en All around.

Ana Hernández Torres fue oro en Suelo, plata en Viga y oro en All around.

Isabella Díaz Higuita se hizo a un oro en Viga y una plata en Suelo.

Laura Hernández Guzmán no se quedó atrás y fue oro en suelo, plata en Viga y oro en All Around.

Nataly Rodríguez Chamorro se asomó con plata en Suelo, plata en All around y bronce en Viga.

Marilyn Muñoz Sierra se esforzó a plenitud y le alcanzó para una plata en Suelo, bronce en Viga y bronce en All Around.

Isabella Galviz Espinoza fue cuarta en Viga, quinta en Suelo y quinta en All Around.

Harold Coronel, entrenador de la selección Bolívar de gimnasia, dijo que: “Ana Hernández, Gianella González, Mirian e Isabella Díaz, Nataly Rodríguez, Marilyn Muñoz, Laura Hernández , Isabella Galviz hacen parte del programa de perfeccionamiento deportivo del Ider”.

El equipo ha desarrollado su preparación y compitió gracias al apoyo del Ider, el Club Iron Boys y la Liga de Gimnasia de Bolívar.

“Este evento sirvió de preparación rumbo a los eventos presenciales venideros”, comentó Coronel.