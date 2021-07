Con doble podio se despide Sebastián Montoya de Zandvoort

El piloto colombiano Sebastián Montoya, logró dos podios y un octavo puesto en la segunda ronda de la carrera de la Fórmula 4 alemana, que se corrió este fin de semana en Zandvoort, Países Bajos.

El piloto Telmex Claro se quedó segundo, con diferencia de +0.453s respecto del triunfador, el británico Oliver ‘Ollie’ Bearman. Así, Montoya cosecha dos podios y un octavo lugar, con una buena ganancia de puntos que le permiten subir al segundo lugar en la tabla general con 72 unidades.

“Finalizar segundo no es la mejor sensación. De todos modos, he obtenido algunos buenos puntos. Tuvimos la calidad y la velocidad para ganar. Sin embargo, simplemente es muy difícil adelantar en esta pista. En la carrera tres salí muy lento, me recuperé, pero no pude ir por la P1 por los safety cars”, dijo Montoya.

El corredor colombo-norteamericano arrancó su jornada en el Mar del Norte, con un primer heat en el que, en un principio, peleó con Ollie Bearman, quien sin embargo puso una gran distancia entre él y Montoya; no obstante, la aparición del safety car a la mitad de la carrera de 30 minutos, permitió que Sebastián se acercara de nuevo, pero sin poder darle caza.