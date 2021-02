Conocedores de béisbol hablan de la eliminación de Colombia en la Serie del Caribe

La falta de experiencia fue determinante para que Caimanes de Barranquilla, nuestra cuota en la pasada Serie del Caribe de Béisbol, no brillara en este torneo que terminó hace poco en Mazatlán, México. En este factor hicieron hincapié varios conocedores del béisbol colombiano en sus opiniones o conceptos sobre la novena colombiana en tierras mexicanas. Caimanes jugó cinco partidos en la primera fase y todos los perdió. Fue el primer equipo eliminado del torneo.

“La falta de roce se notó. El talento lo tenemos, pero hay que tener más preparación física y psicológica. Estamos en un proceso”, dijo Luis Adolfo Payares, periodista de la ciudad con gran conocimiento de béisbol. Juan Carlos Rebollo, presidente de Acord Bolívar, opinó: “No hemos podido conseguir victorias en la Serie del Caribe por circunstancias del mismo juego, de la inexperiencia de peloteros y manager quienes no han tomado las mejores decisiones o simplemente los perjudica la ansiedad. Hemos mejorado mucho y debemos seguir fortaleciendo nuestra Liga Profesional de Béisbol, con más y mejores patrocinio y apoyo del público, así como trabajar por parte de la Federación en el desarrollo de una Liga Profesional de Verano que involucre a otros departamentos como Antioquia, San Andrés, Valle del Cauca”. Juan Manuel Ulloque Pérez, del portal primertiempo.co, también dio su opinión: “La principal razón por la que Colombia no ha podido ganar en sus dos participaciones en la Serie del Caribe pasa por la inexperiencia de los peloteros en competencias de alto nivel como MLB, Clásico Mundial de Béisbol y la Serie del Caribe. Si bien en Colombia se juega pelota desde hace más de 50 años, el rodaje en los mencionados torneos internacionales no ha sido regular y eso es lo que le ha impedido a nuestros peloteros desarrollar ciertas capacidades para triunfar a nivel continental”.