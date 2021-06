[Video] Conmebol respalda a Pitana en polémico gol de Brasil a Colombia

Colombia ganaba hasta el momento -minuto 77- con un golazo de Luis Díaz. En la acción, los jugadores colombianos se quedaron esperando que el central parara el juego para reanudar con un bote a tierra, pero Pitana vaciló un instante y luego decidió dar continuidad a la jugada, que finalmente acabó con un cabezazo de Firmino que no pudo atajar David Ospina.

“A los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo – Brasil – donde el balón toca al árbitro, volviendo hacia atrás a un compañero, que juega lateralmente no constituyendo un ataque prometedor”, explica una voz en off en el video.

El argumento de la Conmebol se basa en el reglamento, en el que se definen los sucesos en los que se debe interrumpir el juego tras un toque del balón en algún miembro del cuerpo arbitral.

“El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas del juego, ya que el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor, que son las tres acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un bote a tierra”, explica.

En el video, además, se comparten los audios de la conversación que sostuvo Néstor Pitana con los asistentes del Var.