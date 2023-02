Copa La Candelaria, por el rescate del boxeo de Bolívar

Cuando se trabaja la base en cualquier deporte, los resultados salen a la luz pública. Le puede interesar: ¡Insólito! Conozca la relación que tiene el compañero de celda de Dani Alves con Ronaldinho

Para ser más exacto, quien no siembra no recoge. Y así ha pasado con el boxeo de Bolívar durante muchos años, no se sabe qué paso, si los dirigentes se durmieron en sus laureles o los pelaos se inclinaron más por otras disciplinas.

Los especialistas aseguran que no se trabajó la base -las categorías menores-, por eso Valle, Antioquia, Tolima y Bogotá con el apoyo fehaciente de sus Institutos nos tomaron una gran ventaja.

Pero como dice el dicho, los de adelante no van lejos si los de atrás se apuran. Y Bolívar debe hacer el verdadero recambio. Tomará, entonces, muchos años para que el boxeo vuelva a brillar, como solía hacerlo tanto en el amateurismo como en el profesionalismo.

Pero hay que intentarlo para soñar con un verdadero recambio generacional, porque para nadie es un secreto, el boxeo es el único deporte raizal, como el béisbol, que el aficionado bolivarense ama y lleva en un rinconcito de su corazón.

Este 25 de febrero se iniciará en el coliseo Andrés Hoyos, contiguo al Bernardo Caraballo, la Copa La Candelaria de Boxeo, que desafortunadamente no cuenta con el apoyo del Ider ni de Iderbol, sino del aporte de los entrenadores de los clubes (increíble).