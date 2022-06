¡Créalo! El día que Luis Fernando Suárez no quiso dirigir a Colombia

“Hubo un momento en el que a mí me ofrecieron la Selección, que fue en el año 2000, donde yo creía que todavía estaba muy crudo para tomar una Selección de mayores y no la acepté. Después no se han alineado los astros para que yo esté”, dijo Suárez en Caracol Radio. Lea aquí: Datazo: El registro que logró Luis Fernando Suárez en los mundiales

“He estado mucho tiempo por fuera y Colombia ha tenido un técnico grandísimo como José Pékerman, que me parece que hizo las cosas muy bien iniciando este ciclo y después yo he estado por un lado por el otro. Uno siempre querrá dirigir a su país, lo más importante que hago yo, lo hago conscientemente, dirigiendo clubes en el extranjero y más dirigiendo selecciones, es que yo también represento a mi país y trato de hacerlo lo mejor posible”, agregó.

Suárez Guzmán, en Colombia, ha dirigido a clubes como Atlético Nacional, Junior, Pereira, Deportivo Cali, La Equidad, Atlético Bucaramanga, entre otros.