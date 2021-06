[CRÓNICA] Niños de Pontezuela entrenan con arquerías de palo

La portería que defiende el chico es de palo. De unos listones rústicos que deberían estar en algún aserradero y no en un campo de fútbol. Los mismos fueron metidos entre todos en la tierra a la fuerza, con las uñas, así como practican y juegan todos los compañeros y componentes de esta escuela quienes desde el vecino corregimiento hacen un llamado clamando ayuda. Todo, en pro del deporte.

“En este corregimiento no hay canchas, no tenemos nada. Entrenamos en un terreno que es privado y que en cualquier momento nos sacan. Los arcos son de palo, entrenamos con balón de microfútbol, no de fútbol. No hay autoridad que apoye a estos niños, yo estoy aportando mi granito de arena para tratar de que ellos no cojan el camino equivocado”, dijo Juan David Narváez Sánchez, un morador de Pontezuela que divide su tiempo entre sus labores de tendero y las de entrenador de una escuela a la que los recursos aún no le alcanzan ni para tener nombre.

La idea — dice el profesor Narváez Sánchez — sacar a los niños del mundo de los drogas y encaminarlos por el deporte y la disciplina.