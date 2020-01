Daniel Galán está a un paso del cuadro principal del Australian Open

Daniel, quien es la raqueta número uno del país en la actualidad en el puesto 186 del mundo, nunca ha podido entrar al cuadro principal de los grandes torneos de la ATP ya que en el U.S. Open 2018 cayó con el noruego Casper Ruud, en el U.S. Open 2019 perdió con el francés Gregoire Barrere y en Roland Garros 2019 no pudo con el esloveno Blaz Rola en ese último partido clasificatorio.

En esta oportunidad su rival será el australiano Aleksandar Vukic, número 268 del mundo, quien derrotó al italiano Thomas Fabbiano (6-7 y 4-6) y el alemán Matthias Bachinger (6-4 y 6-3) en las dos pasadas rondas del Australian Open.

Por otro lado, quien no pudo seguir en ese camino al cuadro principal fue la cucuteña María Camila Osorio luego de perder por 6-1 y 6-4 con la china Xiyu Wang. Ahora el reto para la joven de 18 años serán varios torneos menores para continuar su preparación en los seniors donde además ya sumó ocho puntos en el ranking WTA.