David Alaba, primer refuerzo del Real Madrid

David Alaba, defensa del Real Madrid, dijo este miércoles durante su presentación oficial como nuevo jugador del conjunto blanco, que la camiseta con el número '4' que lucirá esta temporada que heredará de Sergio Ramos representa “fortaleza y liderazgo” aunque dejó claro que no se compara “con otros”.

Alaba lucirá un número histórico en el Real Madrid en la última década. Cuestionado por qué eligió ese dorsal y qué significa para él llevarlo en el campo, alabó la figura de Ramos y aseguró que intentará imprimir en conjunto blanco su propio carácter.

“Hablé con el club sobre esto y me ofrecieron este número. No había otro gran número disponible. Sé lo que significa este número y es un honor llevarlo. También es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo. Quiero darlo todo”, declaró.