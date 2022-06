De la cancha al compromiso con el país siendo jurado de votación

El defensor dio buen ejemplo y no eludió su responsabilidad de ser jurado de votación en Bogotá. Es una muestra de que la fama o la posibilidad de pagar una alta suma por no asistir a esta labor no debe ser motivo para fallarle a la democracia.

Después de sufragar su voto, los electores aprovecharon para tomarse la foto con el zaguero que tuvo buen rendimiento en Millonarios.