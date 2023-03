De la mano de Vinicius, Real Madrid se ubica a seis puntos del Barcelona

Después de tres partidos seguidos sin ganar y un inicio dubitativo en el que Joselu adelantó al Espanyol, Vinicius se rebeló, firmó un gran gol y reenganchó al Real Madrid a un partido que acabó remontando (3-1) gracias a los tantos de Militao y Marco Asensio para situarse, con un partido más, a seis puntos del Barcelona.

Veintiséis años lleva el Espanyol sin ganar en el Santiago Bernabéu. Una racha que no estuvo cerca de truncar visto el resultado, pero sí durante los 14 minutos en los que tuvo ventaja en el encuentro de este domingo. Avisó en el minuto 2 con un disparo de Martin Braithwaite y seis más tarde no perdonó.

Mal posicionado el Real Madrid en defensa en el inicio, como si la cabeza estuviera en el miércoles y no en la Liga, Rubén Sánchez aprovechó un grave error de Eduardo Camavinga al medir un balón largo y asistió a Joselu, quien puso el balón en la escuadra.

Decimocuarto partido en Liga del conjunto blanco encajando gol. Y Joselu lo celebró con rabia, sin pensar ni por un momento en su pasado madridista.

No reaccionó el Real Madrid y Vini Souza tuvo el 0-2 en un remate de cabeza en el segundo palo que sacó en dos tiempos Thibaut Courtois. Le costó a los de Ancelotti meterse en el partido; hasta que apareció el otro Vini, Vinicius Junior.