De los programas de deporte en 2020 poco se ha dicho

Dau nombró en el Ider a Viviana Londoño, administradora de empresa y a la que no se le conoce vida en el deporte.

“Que sea igual o mejor”

A buscar estrategias

Más masificación

María Alejandra Marín, campeona de voleibol femenino con Bolívar en los Juegos Nacionales 2019, afirmó que: “Espero que el nuevo Alcalde y Gobernador sigan apoyando el deporte, continúen promoviendo y masificando cada una de las disciplinas. De Viviana Londoño no sé nada y de Pedro Alí solo sé que era Alcalde de Magangué. No he visto nada de los programas del deporte en 2020”.