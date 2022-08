De ‘vaina’ empató Real Cartagena en casa en el último minuto

Otra vez la misma película, el mismo cuento y por poco el mismo resultado. Pa’ qué contar la historia si ya estamos cansados de repetirlo: Real Cartagena juega mal y nada que gana en casa.

En el Jaime Morón, escenario en el que no ha podido ganar en este segundo semestre, en cinco presentaciones, Real igualó 2-2 ante Barranquilla. Se le olvidó ganar. Increíble.

El club de Cartagena ya lo había presagiado que no alcanzaría la victoria, por eso un día antes de este juego sacó un comunicado de prensa, en el que informaba que este partido, por razones de seguridad, se jugaría a puerta cerrada. Mire aquí: Alma de Campeones: Claudia León apunta lejos con el sóftbol femenino

Sabía que si perdía o empataba, el público le iba a gritar cosas a jugadores, cuerpo técnico y directivos. Quería evitar que esto sucediera y le hizo el zig zag a este bochornoso acto que se hubiera dado sí o sí, pues el equipo cartagenero se volvería a rajar en casa.

El Chino Sandoval puso a ganar al Barranquilla al minuto seis, Daniel Pedrozo empató las acciones tres minutos después, pero Léider Berdugo, al 28, mandó arriba en la pizarra al visitante. En la agonía del partido, al minuto 88, Léider Robledo salvó al equipo de casa de una nueva derrota para el empate 2-2.

No obstante, las críticas siguen siendo la mismas. Real claramente participa, pero no compite, no tiene nada qué ofrecerle a una hinchada que ha estado en la B los últimos 10 años.

Real sigue en la cola del torneo, en el puesto 16, con apenas 5 puntos, de 24 posibles, en un rendimiento malísimo que deja al equipo desde ya prácticamente eliminado. Deportes Quindío, el líder del torneo, con 19 puntos, le lleva 14 puntos de ventaja a los auriverdes,

Este sábado, Real visitará a Valledupar a las 3 de la tarde.