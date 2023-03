Decepcionante: La rajada de Real Cartagena que tiene enojados a los hinchas

Y dirigentes, cuerpo técnico y jugadores saben que han dejado escapar una gran oportunidad de estar arriba, perdiendo ante el colero, que no le había ganado a nadie y vino a Cartagena a clavar una estocada para espantar a la afición de las gradas, para generar dudas.

Hay partidos en donde te juegas muchísimo aún y cuando no sea la clasificación, el paso a la final o un título. Y en el encuentro ante Barranquilla, Real Cartagena se jugaba meterse en el bolsillo a los aficionados que aún dudaban y atraer a otros que decidieron abandonar el barco ante los 11 fracasos consecutivos en el torneo de la Primera B.

Martín Cardetti, técnico de Real Cartagena, ha puesto a correr, a jugar bien por pasajes al equipo y a ganar muchos partidos. Ser terceros, con 17 puntos, a dos unidades del líder Patriotas, que tiene 19, no es malo. Ganar 5 juegos, empatar 2 y perder 2 es algo positivo porque los números son el más claro medidor de lo que se hace bien o mal en cualquier deporte.

También se debe decir que se perdió una batalla y no la guerra. Aún se puede corregir sobre lo que se viene haciendo mal en la cancha para fortalecer al equipo en cada una de las líneas. Falta mucha tela por cortar.

Pero a los protagonistas de este episodio hay que decirles que perder 3-0 ante el colero en casa es demasiado vergonzoso. Ese resultado levantó el enojo de muchos aficionados y seguro que ellos, los hinchas, sobre todo los que pagan la boleta, tienen mucha razón.

“Pagué mi boleta y me fui del estadio decepcionado, no hay derecho perder ante el colero en casa. Real tenía todo para ganar y se rajó. No puede ver el estadio con mil aficionados más de la cuenta porque la embarra”, comentó Roy Martins, quien salió enojado del Jaime Morón.