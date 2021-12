Dembelé, titular en el Barcelona; Bayern no hace rotaciones

Ousmane Dembélé será titular por primera vez este curso con el Barcelona en el decisivo partido ante el Bayern Múnich, que, pese a estar clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, tan solo hará dos cambios, uno de ellos obligado por la baja de Goretzka, respecto el once que ganó al Borussia Dortmund el fin de semana.

El Barça jugará con tres centrales, Ronald Araujo, Gerard Piqué y Clément Lenglet. Y Nico González, que se había instalado como titular en el centro del campo durante los últimos partidos, empezará en el banquillo. Lea aquí: ¿Por qué Bayern Múnich jugará sin público ante Barcelona en Champions?

En el Bayern, Niklas Süle entrará en el puesto de central que Lucas Hernández ocupó en el partido ante el Borussia y Jamal Musiala será el relevo del lesionado Leon Goretzka.

Si quiere depender de sí mismo para conseguir el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona deberá vencer este miércoles (21:00h) al Bayern de Múnich a domicilio, algo que no logró en sus anteriores cinco visitas a la capital bávara, que finalizaron con tres derrotas y dos empates.

Además, el equipo azulgrana aún tiene demasiado frescos en el recuerdo los dos últimos enfrentamientos con el Bayern, que supusieron dos debacles: el 2-8 de Lisboa en los cuartos de final de la Champions de 2019-2020 y el 0-3 en el Camp Nou del partido de la primera vuelta de la actual fase de grupos.

A pesar de todo esto, y de que los alemanes ahora mismo son uno de los equipos más temibles de Europa, el entrenador del Barça, Xavi Hernández, no ha cesado en distribuir optimismo a sus jugadores y al entorno.

No le queda otra. Si el conjunto azulgrana no consigue la victoria deberá esperar a que el Benfica no gane en el Estadio da Luz a un Dinamo de Kiev ya eliminado.

El Barça no cae en la fase de grupos de la Liga de Campeones desde el curso 2000-2001, cuando fue tercero dirigido por Llorenç Serra Ferrer en un grupo que también estaban Milan, Leeds y Besiktas.

Alineaciones:

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Alphonso Davies; Tolisso, Sané, Musiala, Coman; Müller y Lewandovski.

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Sergio Busquets, Dest, Frenkie de Jong, Gavi, Jordi Alba; Dembélé y Memphis.