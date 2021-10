¡Preocupación!: Deporte local, a reaccionar o nos come el ‘Tigre’...

Varios sucesos deportivos han preocupado en los últimos días con deportistas y delegaciones, que no han podido participar en torneos por falta de recursos. También, en el caso más sonado recientemente, una estatua, que se hizo en homenaje al gran Abel Leal, anda sin bate ni cabeza, ni doliente alguno desde hace más de tres meses, en otro duro golpe para el deporte local.

¿La estatua pa’ cuándo?

En el Distrito ninguno se apersona del tema. La Secretaría de Infraestructura y el Ider dicen que el caso no es de su resorte. ¿Quién responde por la cabeza y el bate de Leal en el Distrito?

Hay talento

Qué hace la dirigencia

¡A gestionar!

Organización

Jairo Ramírez, reconocido dirigente deportivo cartagenero que estuvo en el auge deportivo de Comfenalco, durante más de 20 años, dijo que: “Después de organizar el club y la liga, el dirigente debe tener claro su calendario de competencias, teniendo claro que deberá priorizar los eventos en los que necesita estar el deportista para luego pasar a la comercialización y gestionar, inicialmente con la empresa privada e institutos, además de otra serie de actividades, los recursos necesarios. El deportista no debe tener ningún tipo de angustia, solo preocuparse por entrenarse bien”.

Deportistas, prioridad

Eugenio Baena, periodista, expresidente de la Liga de Patinaje de Bolívar y exdirector del Ider, agrega que: “muchos de los dirigentes del deporte incursionan aquí por el clásico figureo, otros ponen por encima crecer económicamente en lo personal y no ponen de prioridad conseguir el bien común para sus deportistas. Hay que trabajar, conseguir cosas, no dejarle todo a papá Iderbol e Ider si bien es cierto que ellos están en la obligación de apoyar, pero no nos podemos acostumbrar a que esas son las únicas fuentes en las que podemos evolucionar los recursos”.