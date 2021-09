Deportistas de atletismo, boxeo y baloncesto se quejan por falta de apoyo

La selección Bolívar de atletismo sub-23 mostró su inconformismo por recibir la noticia de su no participación en el Torneo Nacional de Atletismo, que se inicia mañana en Bogotá y es selectivo para la selección Colombia que participará en los torneos Panamericanos y Sudamericanos.

Los atletas que se quedarían por fuera de este campeonato y que hacen parte del proceso para los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero en 2023 son: Geiner Moreno (salto triple), Neila González (salto alto), Miguel Vélez (salto alto), Dilan Quintana (200 metros planos), Talia Rodríguez (400 metros), Henry De Hoyos (lanzamiento de jabalina), María Cecilia Díaz (100 metros vallas), Jhon Guardo (400 metros vallas), Astrid Ochoa (salto triple), Rafael González (100 metros planos), José Castro (100 metros planos y relevos), Ana Bolívar (impulsión bala) y David Rodríguez (lanzamiento de jabalina). (Bolívar afrontará con ilusión el Nacional Sub17 de Baloncesto)

“La Liga solo nos informó hasta ayer que no viajaríamos porque Iderbol dice que no hay presupuesto. Si a nosotros nos avisan con tiempo algo nos hubiéramos inventado para viajar, así sea rifas. No hay derecho, tenemos un año entrenado para este campeonato, teníamos la ilusión de mostrar nuestro talento”, dijo uno de los atletas afectados que pidió mantener su nombre en reserva.

Ariel González, presidente de la Liga de Atletismo, “desde el 2 de septiembre pasé a Iderbol la solicitud del evento, le hicimos el seguimiento al tema, estaban pendientes de un giro que le iba a llegar y que la Asamblea le aprobara una adición presupuestal, algo que tampoco sucedió. Iderbol nos ha estado apoyando siempre, pero en esta oportunidad no pudo hacerlo y obviamente nuestros deportistas están dolidos”.

González precisó: “Tocamos las puertas al Ider, pero ellos nos dijeron que solo apoyaban clubes, cuando anteriormente también apoyaban a las Ligas, que son representadas por un 95 por ciento de deportistas cartageneros. No entendemos esa política, el Concejo debería hacer un acuerdo para que los deportistas que son de Cartagena puedan ser apoyados para participar en torneos federativos”.

Hace cinco días, Bolívar tampoco pudo participar en un Torneo Nacional de Boxeo en Santa Marta en las categorías infantil y junior, también por la falta de apoyo de los institutos. Así las cosas, 18 de nuestros púgiles se quedaron sin competir.

La selección Bolívar viajó ayer a Medellín para participar en el Campeonato Nacional Sub-17 de Baloncesto, que tendrá el concurso de 21 equipos. Lo hizo con el apoyo de los padres de familia.

¿Qué está pasando con los apoyos al deporte asociado?