Deportistas discapacitados de Bolívar reclaman pago de salarios

Una delegación de deportistas discapacitados salió a protestar con parientas por lo que consideran un atropello en contra de quienes representan al departamento con talento, esfuerzo y dedicación.

Ady Bello Rodríguez habló en representación de los discapacitados bolivarenses y la situación que viven en estos momentos.

"La Gobernación de Bolívar nos tiene en el olvido, nos deben 4 meses de sueldo. No le ha pagado ni a los entrenadores ni a los deportistas. Aquí están todos apoyando esta causa, no tenemos plata ni para ir a entrenar, tampoco para alimentarnos. No estamos pidiendo limosna a nadie sino un derecho que nos hemos ganado", aseguró Bello.

Ady mostró su gran preocupación, reclamó por el bienestar de todos los discapacitados que practican deporte y representan a Bolívar en los distintos torneos nacionales e internacionales.

“Todo el que trabaja es porque necesita, considero que los discapacitados se esfuerzan aún más en casa uno de los deportes. Siento que nos están vulnerando nuestros derechos, queremos una vida más garantizada. Si no entrenamos bien, así será muy difícil lograr buenos resultados”, recalca.