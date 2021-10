Deportistas reclaman más apoyo a las afueras de la Gobernación de Bolívar

Varios deportistas de Bolívar convencionales y con discapacidad reclamaron lo que consideraron falta de apoyo para seguir representando al departamento de buena forma. Lea aquí: Periodismo deportivo, preocupado por actualidad del deporte local

A las afueras de la Gobernación de Bolívar, los atletas mostraron su inconformidad por la situación que, según ellos, se viene presentando en el deporte local.

Ingris Rivera, ajedrecista bolivarense, actual campeona de los Juegos Nacionales, dijo que: “estamos muy preocupados, no tener contrato todo el año sino cuatro meses es preocupante. Todos necesitamos, no solo por nosotros sino por nuestras familias, necesitamos no solo subsistir sino seguir dándole muchos triunfos a Bolívar. Necesitamos que se nos resuelva esta problemática, por eso estamos aquí reunidos, esperamos una respuesta. Son muchos años de triunfos que le hemos dado a Bolívar, no merecemos esto”.