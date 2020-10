“Desde los 3 años Harlen empezó a jugar en esta escuela”, Juan Carlos Toro, presidente de Paraíso Real

“Desde los 3 años empezó a jugar en esta escuela. Hizo parte de varias categorías, era un buen jugador. Jugaba como volante o como delantero. Era un chico que no se metía con nadie, juicioso, con ganas de salir adelante. Vivió en San José de los Campanos”, dijo Juan Carlos Toro, presidente de la Escuela Paraíso Real.

Iba firmar con el Once Caldas

Herlen tenía varios años radicado en Manizales, integró Selecciones Colombia sub 15 y sub 17. Iba a firmar contrato con el Once Caldas, equipo de la primera división de Colombia, para iniciar su camino en el fútbol profesional.

“Once Caldas lamenta el fallecimiento del joven futbolista Harlen Santiago García Hernández. El club envía un mensaje de condolencias a sus familiares, allegados y a los integrantes de Academia F.C. de Manizales. Elevamos plegarias por su eterno descanso”, escribió el club de la capital caldense en sus redes sociales.

Se conoció que el sepelio del jugador se hizo ayer en esta ciudad. ¡Paz en su tumba!