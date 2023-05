Después del fracaso en la Liga, Junior entra a vacaciones por dos semanas

May 18 - 19:00

En el segundo semestre, Junior deberá afrontar la Liga y la Copa BetPlay, torneos en los que se espera sea protagonista para al menos salvar el año, pues en la que acaba de terminar fue un fracaso total. No se pudo avanzar a la Copa Sudamericana y no se logró entrar a los cuadrangulares semifinales, a pesar de la gran inversión económica que hicieron los directivos.

Aunque el técnico Hernán Bolillo Gómez ha manifestado que Junior necesita reforzar cada una de sus líneas, lo cierto es que hasta el cierre de esta nota no se tenía conocimiento sobre llegadas o salida de jugadores. Y aunque los jugadores que separó por indisciplina siguieron entrenando la última semana con el resto de compañeros, las declaraciones dadas en el sentido de que “no habrá indulto”, lo más probable es que Ómar Albornoz, Wálmer Pacheco, José Ortiz y César Haydar no sigan. Este último tenía contrato hasta mitad de año y seguramente no se le renovará.