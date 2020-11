Diego Maradona y el consejo que le dio a Campo Elías Teherán Jr.

Campo Elías Teherán Jr. fue uno de los pocos cartageneros que tuvieron el privilegio de tomarse una foto con Diego Maradona, catalogado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El periodista cartagenero en aquel tiempo (marzo de 2005) apenas iniciaba su carrera profesional cuando recibió una llamada inesperada.

“Mi mamá (Nereida) en aquel tiempo trabajaba en protocolo en la Alcaldía de Cartagena y me llamó a preguntarme si quería conocerlo y tomarme una foto con Maradona, a quien le entregarían las llaves de la ciudad. No me había terminado de decir cuando ya estaba tomando el rumbo para la Alcaldía. Fue de los momentos más lindos de mi vida”, aseguró Campo Elías, quien trabaja como periodista deportivo en Win Sport,

“Campito”, como le dicen, recuerda que se quedó en una esquina del recinto viendo a Maradona todo lo que hacía y decía. Su mirada era tan fija sobre el 10 que el crack, que el pasado miércoles falleció, alcanzó a darse cuenta que había un joven que no le quitaba la mirada de encima.

“Me llamó, me saludó de mano y yo me que quedé mudo al principio, no lo podía creer, estaba saludando en esos momentos a mi ídolo. ¡Qué momento!”., agregó Teherán.

Nunca olvidará aquella conversación. Le pregunté por qué utilizaba dos relojes y me respondió “siempre necesito saber la hora de Buenos Aires, que es el lugar donde están mis hijas. Yo necesito saber en qué momento llamarlas, cuándo seas padre lo entenderás”.

Fue un momento mágico para ‘Campito’. “Le conté que tenía planes de ir a estudiar periodismo deportivo a Buenos Aires y me respondió: “buenísimo, disfruta el fútbol y respeta siempre al jugador. Si vas a ser periodista, respeta siempre al futbolista, habla de la pelota, del juego, de lo deportivo”.

Acto seguido vino la respectiva foto para la posteridad. Han pasado 15 años y Teherán conserva esa foto como uno de los grandes tesoros de su vida.