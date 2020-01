Dirigir en el fútbol profesional, un privilegio

El fútbol es una pasión que ha tomado un gran auge en Cartagena desde la década de los 90. Hoy, 30 años después, este deporte es el que más gente lleva a los estadios.

A nivel de jugadores, Bolívar es cantera de los equipos profesionales de Colombia desde hace más de 10 años. Todos nutren sus plantillas con jugadores nacidos aquí, una tierra otrora de boxeadores y beisbolistas.

Pero y qué hay de los técnicos, cuántos bolivarenses han tenido la oportunidad de tener ese privilegio, qué entrenadores han brillado en los equipos profesionales, cuál es el futuro que tiene Bolívar pensando en el mañana para dirigir un club profesional.

Bodhert, el capo

La verdad son contados los técnicos de Bolívar que han dirigido en el rentado colombiano. Comencemos por el más grande de todos: Hubert Bodhert, campeón con el Real Cartagena en la Primera B en 2008 y quien dirigió las temporadas 2009, 2010, 2011, 2015 y 2016 al plantel auriverde.

Entre 2014 y 2015 dirigió a Llaneros de Villavicencio, Jaguares de Córboba entre 2016 y 2017 y Once Caldas desde el 2008 hasta la fecha. “Ha sido una gran experiencia, estoy haciendo lo que me gusta, aprendo todos los días de esta profesión. Le doy gracias a Dios por todos los momentos que me ha permitido vivir a través del fútbol”, dijo Bodhert.

Camacho también estuvo

Juan De Dios Camacho es un cartagenero que asumió en su momento como técnico interino en la profesional. Lo hizo en 2017 con el Real logrando dirigir tres juegos. W

“El fútbol me regaló esa bonita posibilidad de dirigir en la profesional, en las tres ocasiones acompañado del preparador físico Luis Mastrascusa. Todo entrenador sueña con pararse en la raya en el balompié profesional”, asegura Camacho.

Milton, el más reciente

Milton García, magangueleño de nacimiento, tuvo la oportunidad de dirigir 18 partidos (4 de ellos por Copa) al Real Cartagena entre 2018 y 2019.

“De todos esos partidos solo perdí dos y ambos fueron ante Boyacá Chicó, lo demás fue empates y victorias”, recalca García.

Arroyo, con Huila y Cali

Iván Arroyo nació en Ayapel, Córdoba, pero desde muy niño se vino a Cartagena, en donde se crió y se formó como persona.

Arroyo dirigió a Atlético Huila en 2003 segundo semestre. Luego pasó a ser el asiste técnico de Bernardo Redín en los equipos Deportivo Cali, con que dirigió algunos juegos por Copa como técnico. Acompañó a Redín como asistente de América de Cali y Mónagas de Venezuela.

“Después de estar muchos años en Cartagena me fui a estudiar en la Escuela Nacional del Deporte en Cali y fue precisamente el Deportivo Cali que me dio la oportunidad de estar al frente de las categorías menores y luego pude abrirme paso un corto período como entrenador profesional”, puntualiza Arroyo.

Miranda, con Junior

Dulio Miranda, nacido en Galerazamba (Bolívar), no solo fue campeón con Junior como jugador en 1977 y 1980 sino que dirigió al equipo roji-blanco en 1992, 1994 y 2001.

“Las dos primeras fueron como interino, con unos 6 partidos. La última fue como técnico en propiedad y estuve de 10 a 15 partidos, pero los resultados no se dieron. Fue una experiencia muy linda, actualmente sigo con Junior en las menores, siempre estamos metidos con el fútbol, ahora en la etapa de formación y es algo que disfruto mucho”, sostuvo Miranda.

Julio, en Libertadores

Agustín Julio, exportero de la selección Colombia y gerente deportivo de Santa Fe, también tuvo sus pininos en el profesionalismo. En el 2017 fue campeón como técnico de Santa Fe en el fútbol profesional femenino y en 2018 ofició como técnico encargado.

“He dirigido a Santa Fe varios juegos en la Copa Libertadores y torneo colombiano. Hoy soy gerente deportivo, después de mi carrera como futbolista y las oportunidades hay que aprovecharlas. Yo disfruté mucho ese momento”.

Valdés, en femenino

Pedro Valdés, comentarista deportivo y técnico de selecciones Bolívar, también se paró en la raya como técnico profesional para dirigir a Real Cartagena femenino en 2017 y 2018.

“En 1995 antes que nombraran técnico entrené el equipo Real Cartagena antes que comenzara la temporada. Luego los directivos nombraron a Carlos ‘Papi’ Peña, quien me pidió ser su asistente, pero yo no acepté”, dice Valdés.

Montaño tuvo su chance

Luis Eduardo Montaño, el popular ‘Liger’, oficia como asistente técnico de Bodhert desde 2015, así que también la ha tocado el turno de dirigir por alguna situación. “Estuve en la raya ante Junior y Millos en 2019 cuando el profe Bodhert estuvo sancionado y también he estado en cuatro partidos por Copa. Eso es lindo”, afirma Montaño.