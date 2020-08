Discreto debut de Colombia en el US Open Amateur de Golf

Colombia inició ayer su participación en el US Open Amateur de Golf que se disputa en Oregón, Estados Unidos con los golfistas Jorge Benedetti y José Vega.

Desafortunadamente, el balance de la primer jornada no fue muy positiva para ellos, principalmente para el cartagenero Benedetti, quien entregó una tarjeta de 85 golpes, trece por encima del par, que le dan muy pocas posibilidades de clasificar a la ronda de ‘match play’ que empieza mañana.

La primera vuelta de nueve hoyos para Benedetti fue una ‘pesadilla’, pues comenzó dos bogeys seguidos en los hoyos uno y dos, luego hizo otro bogey en el cuatro y remató con dos doble bogeys en los hoyos seis y siete y un birdie en el nueve para un total de 45 golpes.

En la segunda vuelta Benedetti hizo dos birdies en los hoyos 13 y 15, pero su juego irregular se mantuvo con cuatro bogeys y un doble bogey para 40 impactos.

Por su parte, Vega hizo el par de la cancha (72 golpes) y se mantiene aún con vida en el certamen que hoy afronta la segunda ronda, en la cual se sabrán los nombres de los 64 golfistas que seguirán en la lucha por el título.

“Hoy no fue un buen día, no jugué bien, y así es este deporte a veces. Hice un score muy alto hoy, creo que primera vez en mi vida como golfista que hago tanto. Pero mañana (hoy) es otro día, y aunque va a ser muy difícil recuperarme, para hacer puntaje para el corte, igual voy a jugar, con todas las ganas, para mejorar eso y si tengo que despedirme sea con la cabeza en alto. Estar en un torneo como este, participar ya es un honor, no es algo que se vea todos los días. Lo ideal sería poder pasar a los match play, pero de no poderse, quiero irme con la sensación de haber disfrutado esta experiencia, y aprender de todo lo que acá estoy viviendo”, le dijo a El Universal Jorge Benedetti.

En este torneo, que finaliza el domingo, participan los mejores golfistas del mundo a nivel aficionado.