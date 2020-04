Distrito ordenó pagos pendientes a entrenadores y deportistas

“No podemos superar por completo el déficit financiero que nos dejó la pasada administración, y probablemente no podremos cubrir la totalidad de los pagos vencidos, pero haremos lo necesario para que a todos los ex contratistas por OPS se les cancele total o parcialmente lo que se les adeuda”, aseguró Dau a través de un comunicado en el que no se precisó el monto económico que fue aprobado por el mandatario.

Londoño, por su parte, afirmó que: “Presentamos disculpas a los ex contratistas por el incumplimiento en que incurrió la administración anterior y por las dificultades que no permitieron atender antes sus justos reclamos, pero muy pronto notificaremos oficialmente el inicio de los pagos correspondientes”.

Por qué el déficit

La brecha financiera la trae el Ider desde el 2017, pero tras la salida de la sobretasa en marzo de 2019 se abrió de una forma gigante, ocasionando un gran daño al deporte local.

Es así como una decisión judicial se le retiró del presupuesto el Ider la sobretasa deportiva, dejando de recibir unos 8 mil millones de pesos al año, quitándole mucha operatividad al instituto.

Por ahora se pagarán deudas pendientes y eso en parte aliviará los bolsillos de muchas personas que viven momentos difíciles.