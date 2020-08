Dónovan Solano y el jonrón que lo convirtió en el héroe de los Gigantes

En entrevista con Eugenio Baena, periodista deportivo cartagenero, Solano dijo: !”Le doy la gloria a Dios por este jonrón, me rendí ante Él, sentí paz, venía de cinco turnos sin batear de hits, encontré el juego empatado con hombre en primera, esa oración fue clave. No buscaba el jonrón en ese turno bate, esperé el slider (modalidad de lanzamiento) y Dios me sorprendió porque fue un batazo que le pedí en los turnos anteriores y Él me lo tenía guardado para el final”.