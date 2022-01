Duelo de colombianos en el juego Juventus vs. Nápoles

El Milan fue el gran beneficiado de la vigésima jornada de la Serie A, al doblegar 3-1 al Roma en San Siro y al colocarse segundo, a un solo punto del líder Inter de Milán, cuyo partido fue aplazado a causa de los casos de coronavirus de su rival, el Bolonia, en un día en el que el Nápoles, lastrado por los contagios, defendió su tercera plaza gracias a un valioso 1-1 en el campo del Juventus.

Con más de noventa casos de coronavirus registrados en los veinte clubes del Calcio, la jornada tuvo un programa reducido, con cuatro partidos no disputados pese a que no fueran oficialmente aplazados por la Liga Serie A. En el duelo Juventus vs. Nápoles jugaron los colombianos Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina.