Duván Zapata va por más goles para seguir en siendo grande en Europa

Muriel movió con su juego la defensa de Verona, pero no fue suficiente para poder celebrar un nuevo triunfo en este campeonato.

En gran momento

Los ojos del mundo del fútbol siguen puestos en Zapata y Muriel, los atacantes de moda y que ponen a temblar los defensas de Europa.

Recientemente, Samuel Eto’o, delantero que brilló en el Barcelona en el pasado, dejó un mensaje en sus redes proponiendo a Zapata como el atacante ideal para llegar al equipo de Lionel Messi y compañía. “El Barcelona ha gastado millones en busca de un goleador, se lesionó Suárez y la cuota goleadora del equipo se centra en Messi, pues porque no miran la tele y le ponen atención a Duván Zapata, mis amigos me hablaron de él: ‘mira el 9 del Atalanta le dicen el Toro’ . Sobrenombre perfecto, hizo ver mal a la defensiva de la Juve, bien asistido por su escuadra logra finalizar opciones de gol, no busquen más el goleador que necesita el Barça es este chico”.

El Atalanta alcanzó momentáneamente al Inter de Milán en la segunda posición, a la espera de lo que hagan los milaneses este domingo en el campo del Roma.

El líder Juventus, que recibe el lunes al Lazio, tiene seis puntos de ventaja sobre el equipo de Bérgamo y el milanés.